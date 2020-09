En fin de compte, Chatterjee a canalisé sa peur sur l'avenir du monde dont son enfant allait hériter dans l'action. Elle est aujourd'hui directrice exécutive du réseau américain Climate Action Network et auteure de The Zero Footprint Baby : How to Save the Planet While Raising a Healthy Baby (Comment sauver la planète tout en élevant un bébé en bonne santé).