Mein schlechtes Gewissen & ich: Was darf ich eigentlich noch?

Es war der gefühlt tausendste Tag, an dem das Thermometer auf meinem Balkon die 35-Grad-Marke knackte. Durch meine Wohnung wehte nicht ein Hauch von Luftzug, ganz im Gegenteil: Das, was ich noch nicht als Kohlendioxid wieder ausgeatmet hatte, stand bereits seit mehreren Tagen vor sich hin, ohne sich auch nur einen Millimeter zu rühren. In den See zu springen war leider keine Option, also ging ich in den Supermarkt um die Ecke und kaufte mir eine riesige Wassermelone.