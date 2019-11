Und da kommt die Umweltaktivistin Natalie Fee ins Spiel. In ihrem neuen Buch How to Save the World for Free thematisiert sie nicht nur die großen Fragen, sondern gibt auch praktische Tipps, die jede*r im ganz einfach Alltag umsetzen kann. Sowas wie: Wenn du das nächste Mal eine neue Zahnbürste kaufst, teste doch einfach mal eine aus Bambus aus! Und wie wäre es mit einer Menstruationstasse , statt einer Box Tampons?