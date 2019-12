11 petits changements (gratuits) pour une maison plus éco-responsable

En témoignent les vagues de manifestations pour la planète, notre environnement est confronté à une menace bien réelle.Mais pour beaucoup d'entre nous, prendre un jour de congé pour manifester n'est pas toujours possible. Heureusement, il y a pleins de petits gestes que nous pouvons adopter là tout de suite, qui ne coûtent rien et peuvent réellement faire la différence si on s'y met tous ensemble . C'est là qu'intervient le nouveau livre de la militante écologiste Natalie Fee, How to Save the World for Free. Avec ce livre, l'auteure entend apporter un autre regard sur l'éco-responsabilité, un regard amusant mais pragmatique sur la question, qui aborde toutes les thématiques (sexe, nourriture, voyages, politique etc.), mais offre aussi des conseils pratiques qui peuvent facilement être adoptés dans la vie de tous les jours.