10 conseils contre l’ennui et la solitude pendant la quarantaine

Bien sûr, l'ennui ne peut être comparé à la mort et à la crainte de cette dernière ! Et je ne parle pas de toutes les choses terribles que le virus apporte avec lui. Mais le confinement peut aussi vite jouer sur nos nerfs et le fait de ne rien faire nous donne aussi beaucoup de temps pour ruminer. Et voilà ! Vous imaginez les pires scénarios d'horreur et vous tombez dans la panique ou la dépression. Pour éviter que cela ne se produise, vous devez essayer de penser positivement et de trouver de la satisfaction dans les petites choses. Plus facile à dire qu'à faire, je sais.