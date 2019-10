J’ai une question : avec le changement climatique, la concentration des richesses et la violence raciale qui atteignent de nouveaux sommets, comment peut-on se rendre utile ? Comment servir au mieux ce monde brisé ? Le temps presse, nous le savons bien ; surtout pour ce qui est du changement climatique. Nous en sommes bien conscients : l'horloge tourne. Mais cela ne veut pas dire que le changement climatique l'emporte sur tout le reste. Cela signifie que nous devons créer des solutions, des solutions qui réduisent radicalement les émissions tout en s'attaquant aux inégalités structurelles et en améliorant sensiblement la vie de la majorité. Ce n'est pas un rêve chimérique ; nous avons des exemples vivants dont nous pouvons nous inspirer. La transition énergétique de l'Allemagne a permis de créer quatre cent mille emplois dans le secteur des énergies renouvelables en un peu plus de 10 ans, ce qui a non seulement permis de créer une énergie propre, mais l'a rendue plus juste, de sorte que de nombreux réseaux énergétiques appartiennent et sont contrôlés par des centaines de villes, de villages et de coopératives. Il reste un long chemin à parcourir pour éliminer progressivement le charbon, mais ils se sont mis au travail. La ville de New York vient d'annoncer un plan climatique qui, s'il est adopté, permettra à 800.000 personnes de sortir de la pauvreté d'ici 2025 en investissant massivement dans le transport en commun et le logement abordable et en augmentant le salaire minimum.