Da nickte sie zustimmend. Sie ist vielleicht die einzige Person in meinem Leben, bei der ich mich nie für meine Entscheidung, keine Kinder haben zu wollen, rechtfertigen musste. Die eine Person, die mich nicht dazu bringt, eine gesellschaftlich zufrieden stellende Begründung dafür zu liefern, warum mir mein Leben so wie es gerade ist, vollkommen reicht. Bis zum Mittag in der Einzimmerwohnung (die wir uns tatsächlich leisten können) schlafen zu können und keine Kompromisse bei meinem Traumjob eingehen zu müssen, ist alles, was ich will.