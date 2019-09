Wenn Liebe allein nicht reicht: Darum gab ich meinen Sohn zur Adoption frei

Als ich im siebten Monat war, filmte ich ein Video für meinen Sohn, in dem ich als Burlesquetänzerin auftrat und ein Kleidungsstück nach dem anderen ablegte, bis schließlich auf meinem Babybauch die Worte „Ich liebe Dich“ sichtbar wurden.



Meine offene, stolze Art wurde mir erst dann zum Verhängnis, als der Tag kam, an dem ich entbunden hatte und mich von meinem Sohn verabschieden sollte. Im Anschluss musste ich allen, die mich zuvor noch feierlich herumstolzieren sahen, erklären, dass ich nun durch eine emotionale Hölle ging. Und diese ständige Rechtfertigungspflicht machte alles nur noch schlimmer. Ultimativ hatte mir meine transparente Kommunikation aber trotzdem dabei geholfen, diese schwierige Phase zu überstehen, weil meine Freunde jeden meiner Schritte miterlebt hatten und nachempfinden konnten. Sie wussten, dass ich die Wahrheit sagte, es schon die ganze Zeit getan hatte, und es mir nun also wirklich schlecht gehen musste. Sie kümmerten sich fürsorglich um mich und mein Wohl, brachten mir Essen vorbei und standen mir bei.



Es gibt leider keine offiziellen Zahlen dazu, wieviele abgebende Mütter ihre Tat geheim halten, jedoch kriegte ich schnell das Gefühl, ich sei nur eine von sehr, sehr wenigen, die so offen mit dem Thema umgingen – und es immer noch tun. Annie, auch eine Mutter, die ihr Kind zur Adoption aufgab, sagte mir irgendwann: „Ich hätte die Reaktionen der anderen einfach nicht ertragen. Jahrelang stellte ich mir vor, dass mich meine Freunde und Familie dafür verachten würden, wütend und verständnislos wären, und ich war der Überzeugung, ich würde das nicht verkraften.“ Eine weitere Frau, die ihr Kind zur Adoption freigegeben hatte, erzählte mir, dass sie bis heute kritische Blicke und empörte Reaktionen erntet, wenn sie ihre Geschichte erzählt: „Die Menschen verstehen es meist einfach nicht. Sie können nicht nachvollziehen, wie ich ein Kind in die Hände anderer Menschen gebe, es dann aber regelmäßig sehen und Teil seines Lebens sein möchte.“



Ich oute mich fast schon zwanghaft, wenn ich jemanden kennenlerne. Sie werden es früher oder später sowieso mitbekommen, denke ich mir dann, also kontrolliere ich die Diskussion darüber lieber. Das Interessante daran ist eigentlich die Reaktion der Menschen. Sobald ich nämlich davon erzähle, kann man jede einzelne Phase von Schock, über Empörung und Verwirrung hin zu kompletten Unverständnis in den Gesichtern der Zuhörer sehen, bis sie dann herumdrucksen, um bloß irgendwie zu reagieren.



Mütter, die Ähnliches durchgemacht haben wie ich, erzählen mir immer wieder von den wertenden Kommentaren ihrer Mitmenschen, wenn sie ihre Geschichte erzählen. Und dass es eigentlich diese Vorverurteilungen sind, die ihnen an der ganzen Geschichte am meisten zusetzen. Oftmals sagen die Zuhörer nichts explizit beleidigendes, doch allein der Tonfall, wenn etwa eine Frage fällt wie „Ich könnte da NIEMALS!“, schmerzen oft mehr, als die Sache an sich. Denn zum einen, DOCH, jeder KANN das – und wenn es dir als Elternteil als die einzig beste Option erscheint, dann wirst du es auch tun. Zweitens schließt man mit dieser Aussage jede abgebende Mutter noch vielmehr aus einem Kreis einer vermeintlichen Normalität aus, als es sich für sie eh schon anfühlt.