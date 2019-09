Ich bewundere diese Anwältin schon seit dem Tag, an dem Beatles-Legende Paul McCartney bei seiner Scheidung von Heather Mills vertrat und diese ihr im laufenden Prozess vor Wut einen Krug Wasser über den Kopf geschüttet haben soll. Doch Shackleton verzog keine Mine und stolzierte mit nassen Haaren aus dem Gerichtsaal, wie ein Bond-Girl . Und vielleicht scheint der Ehe-Unterricht in der Schule schonmal ein guter Schritt in die richtige Richtung zu sein, aber ich würde gerne noch etwas dazu ergänzen? Könnte der Lehrstoff dann auch beinhalten, dass es ok ist, wenn man niemals heiraten will. Er sollte diejenigen nicht ausschließen, die mit der Ehe nichts anfangen können und lieber Single bleiben wollen oder in einer Kommune mit 47 anderen Menschen leben und jeden Abend Orgien feiern wollen. In dieser pluralistischen Zeit, hat jede*r von uns andere Träume und Ziele. Warum sollten also auch alle zwangsläufig heiraten wollen?