Unsere Schlafscheidung war auf jeden Fall ein voller Erfolg. Es war fantastisch. Einfach großartig! Ich konnte ins Bett gehen wann immer ich wollte. Ich war nicht die ganze Zeit angespannt, weil ich damit rechnen musste, dass er jeden Moment ins Zimmer platzt und mich wieder aufweckt, wenn er sich zu mir legt. Ich habe die ganze Nacht durchgeschlafen. Sieben Tage am Stück. Morgens bin ich aufgestanden und habe erst mal ganz entspannt Yoga gemacht, während er drüben noch schlief. Und weißt du, was das Beste war? Während des Experiments waren wir supernett zueinander. Weil wir nicht jede Nacht sechs oder sieben Stunden nebeneinander lagen, schätzten wir die Zeit, die wir wach miteinander verbrachten umso mehr. Vielleicht waren wir vorher auch unterbewusst sauer aufeinander gewesen, weil wir uns gegenseitig um den Schlaf brachten. Aber in jedem Fall fühlte es sich so an, als wären wir wieder in der Phase der Beziehung, in der man noch alles macht, damit es dem anderen gut geht. Und nicht in der Phase, in dem man den anderen vom Klo aus anbrüllt: „Du hast schon wieder nicht die Klopapierrolle gewechselt! Ist das denn wirklich so schwer?“