Black Trauma: Diese Pandemie wird nie enden

Was Amy Cooper getan hat, ist auch normal. Auch hier bei uns in Kanada. Als ich herausfand, dass sie eine Kanadierin ist, nickte ich zustimmend. Ich kenne Frauen wie Amy “Ich bin keine Rassistin” Cooper. Sie benutzen ihre White Privilege als Waffe. Wie The Cut bereits gesagt hat, könnte sie „deine Chefin oder deine Nachbarin oder deine Lehrerin sein, wenn sie am falschen Tag gestört wird“. Das sind die Rassist*innen, die damit prahlen, schwarze Freund*innen zu haben. Das sie die, die deine Haare anfassen und ohne schlechtes Gewissen das N-Wort beim Rappen verwenden, bis sie irgendwann erwischt werden. Das sind die, die sagen: „Wir sehen keine Farben in Kanada“. Das klingt vielleicht nach kleinen, verzeihbaren Dingen, aber sie führen alle auf das Gleiche hinaus: Diese Personen weigern sich, eine Mitschuld einzugestehen und zuzugeben, Teil eines Systems und einer Sozialpolitik zu sein, die ihnen Vorteile bringt und andere unterdrückt. Dadurch lassen sie mutwillig zu, dass schwarze Menschen sterben. Weiße Menschen: Scrollt nicht am Leid schwarzer Menschen vorbei. Diesen Luxus können wir uns nicht leisten, und ihr solltet es auch nicht tun.