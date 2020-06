USA : la pandémie de violences faites aux Noir·es n’est pas près de disparaître

Au cours d'une crise mondiale qui selon certains serait un sorte de "grand égalisateur" , les inégalités entre les Noir·es et les autres se sont pourtant encore exacerbées. Une maladie mortelle est en train de tuer nos aînés et de bouleverser nos communautés. C'est une réalité dans le monde entier. Mais pour les Noir·es des États-Unis, le tribut émotionnel de ce virus est alourdi par une pandémie de racisme. De nombreuses études montrent que le fait d'être exposé de manière répétitive à la mort de Noir·es a des effets dévastateurs sur notre santé mentale. C'est le traumatisme de décennies d'oppression qui vit dans notre corps. La charge qui pèse sur notre bien-être mental ne peut être quantifiée. Les violences faites aux Noir·es s'enveniment et se propagent. Elles infectent et tuent. C'est épuisant au-delà de tout entendement. Et pourtant, nous nous levons chaque matin et allons au travail. Même quand on ne va pas bien, il faut tout de même faire bonne figure. Nous nous tournons vers les réseaux sociaux pour plaider notre cause auprès des Blancs. Nous appelons nos allié·es à être plus efficaces, à faire plus. Nous faisons notre deuil ensemble. Nous exprimons notre colère. Nous pleurons. Nous nous battons. Nous nous soutenons mutuellement, dans la joie et le rire, et avec notre culture riche et unique. Nous savons que nous ne sommes pas seul·es. Mais nous savons aussi que tout cela ne finira jamais. Et ce désespoir que nous ressentons ? C'est ça qui est normal.