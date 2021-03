14 femmes inspirantes qui sont des modèles dans la lutte contre le Covid-19

Mais la pandémie a également prouvé à maintes reprises la force des contributions des femmes dans des domaines où elles sont encore sous-représentées. Du leadership politique à l'organisation communautaire sur le terrain en passant par les STEM, les femmes s'engagent dans la lutte contre le coronavirus. Et à plus d'un titre, cette lutte a permis d'éviter que la pandémie et le nombre de décès ne soient bien plus élevés. Les femmes du monde entier se sont mobilisées pour faire face à la marée montante d'une pandémie mondiale et ont fait en sorte que le moins de personnes possible soient prises dans son sillage.