Amber Heard n’est pas une “victime parfaite” parce que ça n’existe pas

"Je suis vraiment préoccupée par les réactions que j'ai observées au procès Depp/Heard, non pas parce que je suis de son "côté" ou que je crois que toutes ses allégations sont vraies", explique Osborne-Crowley. "Ce qui m'inquiète, c'est le ton et le contenu des critiques dont elle a fait l'objet et qui, pour la plupart, perpétuent des mythes sur les violences conjugales et sexuelles qui ont pourtant été réfutés depuis bien longtemps. J'ai entendu tant de personnes me dire que les "vraies" victimes ne chercheraient pas, par exemple, à reprendre contact avec leur ex, comme nous l'avons entendu dans des enregistrements audio où Depp tente de s'extirper de la situation et Heard fait tout pour le faire rester. En réalité, ce type de comportement est assez courant dans certains types de relations abusives et dépend davantage des styles d'attachement et de l'histoire des individus que de la présence ou non d'abus."