Thérapie de conversion : deux femmes queer racontent leur expérience

Ils m'ont dit qu'être gay, ça se résumait au sexe et à la fête. On m'a fait croire que je ne réussirais jamais à avoir une relation amoureuse, à me marier et avoir des enfants. Ensuite, ils m'ont dit que ça pouvait être le résultat de quelque chose que j'avais fait dans une vie antérieure, alors on a tenté une régression dans ma vie antérieure, une forme de méditation où on cherchait ce qui aurait pu me faire devenir lesbienne. Je ne voyais rien, alors j'inventais quand on me posait des questions à ce sujet. Bien sûr, ça n'a pas marché, alors j'ai commencé à me sentir frustrée.