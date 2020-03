Fundamental : La lutte pour les droits des LGBTQ+ en Géorgie

“La visibilité accrue de la communauté et la présentation des questions LGBTQ+ comme du sensationnel n'est en aucun cas une indication que le pays progresse vers la construction d'une société juste, égale et sûre, exempte d'agressions et de violences homophobes. Ce genre d'actions permet au gouvernement et à la police de se féliciter devant la communauté internationale de leurs efforts pour protéger la liberté d'expression des personnes queer le 17 mai ou lors de la Gay Pride, alors que tout au long de l'année, ces organismes restent incapables d'améliorer les moyens de subsistance de la communauté queer, à éliminer les attitudes sociétales homophobes profondément enracinées, et à assurer des résolutions rapides et adéquates aux crimes haineux homophobes et transphobes, ainsi que des enquêtes efficaces sur ces crimes”.