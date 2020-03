Fundamental : la réalisatrice Sharmeen Obaid-Chinoy nous explique en quoi l’activisme est fondamental

Le travail cinématographique de la réalisatrice est axé sur l'activisme, et son oeuvre complete compte plus de 30 projets uniques, dont plusieurs lui ont valu des Oscars et des Emmy Awards, ainsi que le prestigieux Crescent of Excellence de son pays d'origine, le Pakistan. Grâce à son impressionnante filmographie , Obaid-Chinoy veut raconter les histoires ignorées des individus courageux qui alimentent les mouvements sociaux les plus passionnés du monde. Elle veut donner à ces voix et à la cause qu'elles défendent la visibilité qu'elles méritent.