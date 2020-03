Sharmeen Obaid-Chinoy: „Rund um die Uhr hören wir erschütternde Nachrichten aus der ganzen Welt. Manchmal sind es so viele, dass wir nicht einmal alle verstehen oder wirklich wahrnehmen können. Mit dieser Doku-Reihe wollten wir die Arbeit der Menschen zeigen, die an vorderster Front gegen all die sozialen Missstände vorgehen. Dadurch verstehen wir auch erst, was Frauen weltweit durchmachen, und begreifen, was es bedeutet, heute ein*e Feminist*in zu sein . Wir wollten einfach nur eine Momentaufnahme des Aktivismus in der Welt erstellen.“