Als die deutsche Nationalmannschaft Erfolge verbuchen konnte, wurde er akzeptiert und gefeiert. Er war ein „ Beispiel für gelungene Integration “. Er teilte das Schicksal von vielen Deutsch-Türken in Deutschland. Denn haben deine Eltern das Licht der Welt in einem anderen Land erblickt, und liegt dieses Land zufällig nicht in Europa, dann wirst du nie wirklich genug sein – auch wenn du in Deutschland geboren und aufgewachsen bist. Du wirst immer auch „Deutsch-Türk*in“, „Muslim*in“ sein. Das Privileg ganz ohne Attribute zu leben, wird dir nicht gegönnt sein. Gewinnst du Titel und verbuchst Erfolge, bist du im gängigen Narrativ ein Prachtexemplar. Du bist „der Deutsch-Türke, der es endlich zu etwas gebracht“ oder „die kopftuchtragende Muslima, die es trotzdem geschafft hat“. Machst du jedoch Fehler, erfüllst du häufig nur die niedrigen Erwartungen, die immer schon an dich gestellt wurden. Du bist immer irgendwie anders, irgendwie fremd.