Als ehemalige Herumgeschubste lege ich sehr viel Wert darauf, mich in diesem täglichen Kampf des Platzanspruchs zu behaupten. Ich kämpfe ständig gegen die vielen kleinen Ungerechtigkeiten des Alltags an, auch wenn sie versuchen sich in meine Gedanken zu drängen und mir das Gefühl zu geben, dass ich es nicht verdient hätte zu existieren. Auf eine gewisse Situation stoße ich dabei besonders oft und ich wette, dass sie vielen von uns schon widerfahren ist. Die Rede ist von dem frustrierenden Moment, wenn zwei Leute sich auf der Straße gegenüber stehen und aneinander vorbei wollen. In diesem kurzen Augenblick sieht man sich zu einer schnellen Entscheidung gezwungen. Entweder bieten sich beide einen sehr ungeschickten und auch etwas peinlichen Seitentanz miteinander, bis einer zur Seite geht und die andere Person durchlässt, oder man weicht vom eigenen Kurs ab, bevor es überhaupt unangenehm werden könnte. Oder aber man geht einfach stur auf dem eigenen Weg weiter und erwartet, dass die andere Person schon Platz machen wird.