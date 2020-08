Wir müssen aber auch über die Verantwortung weißer Menschen sprechen, wenn wir Schwarzen Menschen etwas von der Last, die sie durch den Umgang mit rassistischem Gaslighting tragen, abnehmen wollen. Wenn du weiß bist, das liest und dich selbst in diesen Beispielen wiedererkennst , ist es an der Zeit für radikale Selbstreflexion. Nimm dir vor, gegen deine verinnerlichten Vorurteile anzugehen und zu hinterfragen, inwiefern sie deinen Umgang mit anderen beeinflussen. Unternimm etwas gegen die rassistisch verletzenden Verhaltensweisen in deinem Umfeld. Wie auch bei Gewalt in einer Beziehung ist es nicht die Aufgabe des Opfers, seine*n Täter*in zu verändern oder die Taten hinzunehmen. Wir sollten nicht in Situationen verharren müssen, die uns schaden; stattdessen ist es deine Pflicht, sicherzustellen, dass du für uns keine Gefahr bist.