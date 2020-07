Rassistisches Verhalten: Warum Entschuldigungen problematisch sind & was ich mir stattdessen wünsche

In Großbritannien ist Rassismus (Anmerkung der Übersetzerin: ebenso wie in Deutschland) eine heimtückische Angelegenheit. Es ist so tief in unserer Kultur verankert, dass es ein Teil davon geworden ist und zu unserem Leben gehört. Es verging kein einziger Tag in meinem Leben, an dem ich nicht mit Rassismus konfrontiert wurde – ich wurde beschimpft, erfuhr institutionellen Rassismus in der Schule, im Job und bei jeder Organisation, bei der ich mich engagiert habe, und hörte, wie unser Premierminister Menschen, die wie ich aussehen, als “thugs“ (Verbrecher, Schläger, Strolch) bezeichnete.