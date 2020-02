Vergibst du den Menschen, die dich verletzt haben, kann das dagegen richtig gut für deine Gesundheit sein – das hat auch eine Studie , die in der Journal of Health Psychology veröffentlicht wurde, festgestellt. Dafür haben 148 Personen an einer Umfrage teilgenommen, in der sie Fragen zu ihrem Stress-Level und ihrer Neigung anderen zu verzeihen beantwortet haben. Das Ergebnis: Die Menschen, die sich selbst und anderen schneller vergeben, gaben auch an, weniger Stress im Leben zu empfinden. Laut der Times konnte durch die Studie auch bewiesen werden, dass die durch Stress verursachten psychischen Probleme durch den Akt des Verzeihens sogar komplett eliminiert werden können. „Wenn du nie bereit bist zu verzeihen, spürst du die harten Auswirkungen von Stress ganz deutlich, weil du keinen Puffer dagegen bilden konntest“, erklärt die Autorin der Studie, Prof. Loren Toussain, gegenüber der Times.