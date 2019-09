Heute nehme ich immer noch täglich Antidepressiva, aber ich habe zusätzliche, sanfte Methoden gefunden, meine Depressionen und Ängste zu mildern. Ich versuche, mir jeden Tag bewusst zu machen, wie dankbar ich für all die wunderbaren Dinge in meinem Leben sein kann, und worauf ich mich in Zukunft freue. Das hilft mir dabei, mich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und puffert die Selbstmordgedanken und negativen Denkspiralen ab. Ich versuche, mich bewusst auf die kleinen Freuden des Alltags zu konzentrieren, wie zu Beispiel die erste Tasse Kaffee am Morgen im Büro, einen neuen Podcast zu hören, mich in meinen Pullover zu kuscheln, daran zu denken, wie sehr ich mich darauf freue, einen geliebten Menschen zu sehen, oder einfach nur zu duschen oder zu essen. Wenn früher unangenehme Gedanken anfingen, in meinem Kopf zu arbeiten, schüttete ich noch extra Öl ins Feuer und war kurz darauf körperlich und emotional total gelähmt. Es ist ein tiefgreifender, stiller, innerer Kampf, und es bedarf enormer Stärker, zu lernen, diesen Prozess aufzuhalten.