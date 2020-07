Racisme : je ne veux pas d’excuses mais du changement

La lecture de ce message, après une journée de protestation émouvante à Londres a mis en évidence tout mon traumatisme racial. Je me souviens d'avoir été surnommée "Mop Head" (tête de serpillière) à l'école, les professeurs ne cessant de commenter mes cheveux, me disant qu'ils étaient sales et négligés, tandis que d'autres m'encourageaient à les lisser. Je me suis rappelé que les gens faisaient des commentaires sur ma peau foncée et me comparaient à des toasts brûlés. Pendant de nombreuses années, on m'a fait me sentir inférieure. Chaque fois que je le contestais, on me disait que je réagissais de façon excessive ou que je n'avais pas le sens de l'humour. En entendant ces propos encore et encore pendant longtemps au cours de mes années de formation, j'ai commencé à y croire. J'étais en proie à un sentiment raciste.