Sommes-nous tou·te·s complices du “privilège blanc” ?

On peut dire que la crise mondiale qui a suivi a rendu cette question d'autant plus pertinente. "Les gens aiment dire que le coronavirus ne fait aucune distinction de couleur, de classe ou de pays, que la maladie COVID-19 est indifférente et qu'elle infectera n'importe qui", a écrit Charles M. Blow pour le New York Times au début du mois d'avril. "En théorie, c'est vrai. Mais, en pratique, dans le monde réel, ce virus se comporte comme les autres, en ciblant les plus faibles de la société comme un missile. Et cela se produit non pas parce qu'il les préfère, mais parce qu'ils sont plus exposés, plus fragiles et plus malades".