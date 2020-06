Warum jede*r Weiße eine Mitschuld am White Privilege trägt

2015 veröffentlichte Alli Kirkham einen Comic mit dem Titel How White Feminism™ Can Look Just Like Sexism (Wie weißer Feminismus schnell Sexismus gleichen kann), der dieses Phänomen perfekt artikuliert: Trotz all ihrer Proteste, dass Männer sich hinter die feministische Bewegung stellen müssen, dass wir unsere eigenen Geschichten so erzählen sollten, wie wir es für richtig halten, dass Männer sich ausnahmsweise einmal unwohl fühlen sollten, reagieren weiße Feministinnen oft auf genau die gleiche Weise auf Diskussionen über Rassismus.