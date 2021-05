Les femmes asiatiques face à l’objectification sexuelle et au fétichisme

Jess confie redouter la levée du confinement et de devoir sortir. "Avec toute la haine anti-asiatique et les fusillades d'Atlanta, je me suis sentie tellement anxieuse et nerveuse à l'idée de devoir affronter le monde", dit-elle. "Quand on me fait des remarques, c'est souvent à caractère sexuel et racial. Ce n'est pas seulement 'Hey mademoiselle', c'est 'ni hao ma' et 'konnichiwa'. J'angoisse à l'idée de devoir sortir quand il y a beaucoup de monde". Elle envisage d'apprendre le Krav Maga pour pouvoir se défendre.