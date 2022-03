Heureusement, certaines mains secourables ont commencé à se manifester. Touchées par les témoignages de Korrine, deux femmes, Tokunbo Koiki et Patricia Daley , se sont adressées à elles sur Twitter pour leur demander comment les soutenir. En 72 heures, les trois femmes noires sont passées du statut de parfaites inconnues à celui de partenaires en mission, œuvrant à la collecte de plus de 70 000 euros sous la bannière " Black Women for Black Lives " et assurant une transparence immédiate quant aux bénéficiaires et aux services offerts selon les principes de l'Ubuntu : Je suis parce que nous sommes. Après avoir vu sur les réseaux sociaux des vidéos d'Africain·es laissé·es pour compte sans moyen de transport, Carey Carter a été poussée à s'engager, et à utiliser sa plateforme et son réseau pour amplifier les histoires et les vidéos vérifiées de personnes telles que Bayero, mais aussi pour servir d'intermédiaire aux étudiant·es et aux migrant·es ayant désespérément besoin de ressources en les mettant directement en contact avec des personnes en mesure de proposer une aide financière immédiate.