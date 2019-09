Brexit : 5 femmes qui ont demandé la double-nationalité racontent

Grâce au Brexit, le Royaume-Uni est en train de devenir la nation de la double-citoyenneté. En 2017, le nombre de demande de passeports d’un autre pays européen en 2017 a doublé par rapport à l’année précédente, avec plus de 14,911 demandes vs. 6555 en 2016 ( source : Eurostat ). Avec toujours pas mal d’incertitudes sur les conséquences du Brexit, pas étonnant que chacun se mette à étudier son arbre généalogique et faire la queue pour obtenir un second passeport.