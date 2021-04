Est-ce normal de n’être attiré·e que par un certain type de corps ?

Ainsi, des posts comme ceux-ci soulèvent une question intéressante : est-il normal d'être attiré·e par un certain type de corps ? "C'est assez compliqué, et il faut d'abord se demander d'où viennent le désir et l'attirance", explique Sheila Addison , thérapeute de couple et de sexualité positive. "Le désir est un sentiment qui se manifeste à un niveau inconscient, donc, dans un sens, il ne peut pas être contrôlé", ajoute le Dr Addison. "Et la façon dont nous percevons nos propres sentiments de désir est façonnée par ce que nous considérons comme normal et désirable dans notre monde, ainsi que par nos propres valeurs et opinions".