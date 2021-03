Ist es okay, sich nur zu einem bestimmten Körpertyp hingezogen zu fühlen?

Was ist also die Lösung dieses Problems? Wir vergessen häufig, dass wir unser Anziehungsspektrum erweitern können, sagt Dr. Addison. Gesellschaftlich angelernte Präferenzen sind ein wichtiges Thema, das aber hier den Kern der Sache auch ein wenig verfehlt. Klar ist es gut, Schönheitsideale oder allgemein akzeptierte Kriterien bei der Partnerwahl in Frage zu stellen. Hinterfrag auch deine eigenen Wünsche und Vorlieben, vor allem dann, wenn du das Gefühl hast, sie würden dich in irgendeiner Weise zurückhalten. „Die Leute, denen Gespräche über dieses Thema am unangenehmsten sind, sind oft diejenigen, denen es schwerfällt, zu erkennen, wie erlernte Werte und Vorstellungen von Ästhetik wirklich dazu beitragen, wer oder was wir anziehend finden“, sagt Dr. Addison. Wenn du dich also beim nächsten Mal dabei ertappst, dass du mal wieder nach der größten Person im Raum Ausschau hältst, solltest du mal darüber nachdenken, warum das der Fall ist und vielleicht auch einer Person, die nicht in dein übliches Schema passt, eine Chance geben.