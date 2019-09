Was deine Körpergröße über dein Datingverhalten aussagt

Vielleicht hilft diese Information denen ein bisschen, die befürchten, dass sie zu groß oder zu klein sind um bei potentiellen Partner*innen gut anzukommen. Die Körpergröße mag bei der Partnerwahl zwar eine Rolle spielen, aber das Ideal ist anscheinend nicht ganz so genau definiert, wie wir dachten. Zum Beispiel fand eine 2013 veröffentlichte Studie über heterosexuelle Menschen, dass kleine Frauen und große Männer große Größenunterschiede bevorzugen, während große Frauen und kleine Männer eher Partner*innen mit ähnlicher Körpergröße wählen. Es gibt also wahrscheinlich keine ideale Größe in der Dating-Welt, sondern es kommt einfach auf unsere genetische Veranlagung (und unsere Sozialisation) an.