Als Violet* das erste Mal ihre Unterwäsche für Geld verkaufte, saß sie in einer Bar, nur zwei Häuser weiter von dort, wo sie damals wohnte. Der Tausch spielte sich vor aller Öffentlichkeit ab. Jeder, der anwesend war, wird allerdings gedacht haben, das sei ein ganz normales Date. Nach einem 30-minütigen Plausch am Tisch reichte Violet unter ihr Kleid, zog ihr Höschen aus und schob es ihrem Gegenüber, der im Spiderman erschienen war. in einer geschlossenen Faust entgegen. Er legte die besprochenen 60 Dollar in das kleine Büchlein, in dem die Rechnung lag, und schob es zu ihr. Die Transaktion war beendet, Violet ging nach Hause – ohne Schlüpfer, aber mit Cash.