Ich bin auf meinen Ex reingefallen – Ich suchte Liebe, er nur ein volles Bankkonto

Für mich brach eine Welt zusammen. Ich war sauer. Vor allem auf mich selbst und meine Naivität, die mich die letzten Jahre begleitet hatte. Doch damit war jetzt Schluss. Ein für allemal. „Ich bleibe hier noch wohnen, solange ich noch keine eigene Wohnung habe. Ist das okay für dich?“, wollte der Ex von mir wissen. Nein, das war nicht okay. Und zum ersten Mal in all den Jahren setzte ich mich durch. „Ich möchte, dass du spätestens Ende März hier ausziehst.“