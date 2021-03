"Black Lives Matter" est un mouvement qui est largement dirigé par des femmes et des personnes queer et trans, et ce, à dessein. Beaucoup de dirigeants du mouvement des droits civiques et de personnes qui nous ont précédés nous ont dit que nous n'étions pas présentables. Qu'on ne s'habillait pas comme il faut. Pourquoi voulions-nous absolument intégrer la sexualité et le genre au débat ? Et il y a eu beaucoup de critiques et de réticences de la part des grands médias qui voulaient désespérément une voix masculine que nous avons simplement refusé de leur donner. Ils voulaient quelqu'un à qui ils pourraient dire : "Vous êtes le nouveau Malcolm X. Vous êtes le nouveau [Nelson] Mandela. Vous êtes le nouveau Martin [Luther King Jr.]." Avons-nous rencontré des personnes issues de ce que l'on pourrait considérer comme "la vieille garde" qui n'ont que des critiques à faire sans prendre la peine de faire des propositions ? Oui. Et je sais qu'au sein de ma génération, il y a une croyance selon laquelle les gens de l'ère des droits civiques ne toléreaient pas l'homosexualité et ne toléraient pas le genre et la sexualité. Si je crois que ces choses sont vraies, je sais aussi que la société ne veut pas non plus les tolérer et que cela doit changer. Je me demande si j'aurais pu être leader à cette époque dans les années 60 et 70 comme je suis ? Probablement pas".