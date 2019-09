« Mon interprétation de la question a tendance à être “à quel groupe ethnique tu appartiens, car je dirais peut-être irlandais, mais je n’arrive pas à mettre le doigt sur ce que tu es ? T’ES QUOI ?! ” Je suis arrivée de Russie à l’âge de neuf ans, mais quand on me demande d’où je viens, j’ai tendance à répondre ‘Washington, D.C.,’ comme c’est principalement là que j’ai grandi. Comme on a tendance à me faire les gros yeux quand je réponds ça, je continue en général en expliquant que je viens de Russie. On commente inévitablement la qualité de mon anglais et le fait que je n’ai pas d’accent. Peut-être que ces commentaires sont voulus comme des compliments, mais je les trouve insensibles, car venir d’un autre pays ne veut pas forcément dire qu’on a un accent. Ça me donne également envie de prendre la défense des personnes qui arrivent ici et dont la qualité de la langue n’est pas aussi bonne que la mienne, voire inexistante. » — Natalie