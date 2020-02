L’intimité à l’ère du Coronavirus

Même sans la menace du virus, ma famille de Chine n’avait jamais été du genre a faire de grandes embrassades. Ce n’est pas dans notre culture. Et bien que chaque famille soit différente (comme c’est le cas pour les familles occidentales d’ailleurs), la norme en Asie est d'éviter le contact physique, tout autant que la bise l'est en Europe. La première fois que j'ai essayé de serrer la main de quelqu'un au Japon, j'ai eu l'impression de danser un tango avec une personne qui ne savait pas ce que j'attendait d'elle. Dire bonjour passe par une gestuelle : on montre un siège vide, on vous débarrasse de votre sac, et on vous invite à entrer d’un geste de la main. Pour dire au revoir, on fait un signe à celui qui part, même si la personne est juste à côté de vous. Même avec les membres de sa famille, les marques d'affection sont chose rare.