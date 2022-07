Non, être trans n’est pas une maladie mentale

La raison ? La discrimination, la violence et la stigmatisation qui contribuent à la dégradation de la santé mentale des personnes trans. Les personnes transgenres sont près de neuf fois plus susceptibles de faire des tentatives de suicide au cours de leur vie, quatre fois plus susceptibles de souffrir de dépression, trois fois plus susceptibles de souffrir de troubles anxieux, beaucoup plus à risque d'avoir recours aux drogues ou à l'alcool comme mécanismes de défense. Elles sont également plus susceptibles de développer des troubles du comportement alimentaire. Une étude menée cette année a révélé que les personnes non-binaires (qui peuvent être trans, ou non) ont la santé mentale la plus précaire. Plus d'une personne non-binaire sur deux dans le monde est en situation de détresse clinique.