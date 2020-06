Qu’est-ce que le traumatisme intergénérationnel ? Une experte nous explique

"Leurs parents ou grands-parents ont peut-être raconté comment leurs proches ont survécu à l'ère des lois Jim Crow (une série de lois, qui constituaient l'un des éléments majeurs de la ségrégation raciale aux États-Unis, qui distinguaient les citoyens selon leur appartenance ethnique), des récits marqués par la terreur et la peur de la communauté raciale", précise Buquè. "Il y a beaucoup de messages qui sont transmis dès le plus jeune âge et qui font croire aux Noirs que le monde est un endroit menaçant, et c'est le cas. Mais quand on est enfant et qu'on essaie encore de comprendre sa place dans le monde, être inondé de ces messages - qui sont protecteurs à bien des égards - peut tout de même être traumatisant", souligne Buquè.