L'impact de ce discours sur la santé mentale d'un individu racisé peut être gravement préjudiciable. Selon le Dr Roberta Babb, psychologue clinicienne à Third Eye Psychology , les effets de ce type de gaslighting peuvent inclure "le sentiment d'être marginalisé, privé de ses droits et déconnecté de sa communauté d'origine, ainsi que la méfiance envers les figures d'autorité". Les effets à long terme ne doivent pas être sous-estimés, prévient-elle. "Cela sape manifestement et secrètement le sentiment d'identité, l'estime de soi, la capacité d'action et la confiance d'une personne. Cela peut être émotionnellement pénible et déroutant et provoquer des sentiments d'anxiété, de peur, de tristesse, de culpabilité et de colère. Cela peut également donner à une personne l'impression que la situation est hors de son contrôle et lui donner un sentiment d'impuissance et de désillusion".