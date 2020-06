Lies diesen Artikel, bevor du das Gespräch mit schwarzen Bekannten & Kolleg*innen suchst

Es geht aber nicht nur darum, was du sagst, sondern auch darum, was du auf gar keinen Fall sagen solltest. Laut Dr. Breland-Noble sollte es nie um deine Schuldgefühle oder Ängste gehen, wenn du deine schwarzen Kolleg*innen ansprichst! Sprüche wie „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“ oder „Ich fühle mich so schlecht wegen meiner weißen Privilegien“ sind also eine ganz schlechte Idee. Auch, wenn es vielleicht nicht deine Absicht ist: Mit dieser Art von Statements bittest du deine schwarze Kollegin oder deinen schwarzen Kollegen unterbewusst, dich zu trösten. Und das ist nicht das Ziel. Wie die Traumatherapeutin Dr. Mariel Buquè Refinery29 in einem Interview erzählt hat : „Es ist schon oft passiert, dass weiße Menschen, die es wirklich nur gut meinen und denen ich wirklich wichtig bin, etwas aus Schuldgefühlen sagen oder erklären, sie wissen nicht, was sie tun sollen... dadurch erlegen sie die Bürde ihrer eigenen Schulgefühle und Scham allerdings einer Person auf, die ohnehin schon trauert und ein Trauma erlebt “.