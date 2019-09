Als kleine Frau auf Konzerten – Die Wahl zwischen Nasenbluten und Mitklatschen

Als ich noch jung und naiv war, bin ich bei einem Festivalauftritt von Billy Talent (die alten Billy-Talent, als sie noch nicht "wieder da" waren, es ist also sehr lange her) vor den ersten Wellenbrecher marschiert. Why not, dachte ich, ich will mal so richtig Spaß haben. Ein Freund war dabei und ich dachte, der kriegt das schon hin, der passt auf mich auf. Fünf Sekunden nach Beginn des Konzerts wusste ich, dass ich auch schon einmal bessere Ideen gehabt hatte. Weitere zehn Sekunden später war der Freund weg und ich auf dem Weg nach draußen. Nach gefühlt fünf Liedern kam ich am Rand der Menge an, fand meine anderen Freunde und hatte sie noch nie so erschrocken gesehen. Meine Nase blutete, ein Auge war angeschwollen und meine Haare sahen selbst für Festivalverhältnisse sehr unordentlich aus. Aber ich war glücklich. Ich hatte es zumindest probiert. Daran denke ich immer leicht verklärt zurück, wenn ich jetzt auf irgendwelchen Hartschalen sitze und den Reflex unterdrücken muss, dem im Takt klatschenden Otto neben mir die Hände zu fesseln.