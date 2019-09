Hochzeitsgeschichten die so schlimm sind, dass man hinterher nur lachen kann

Die Kellner waren so langsam, dass wir am Ehrentisch schon lange mit der Suppe fertig waren, während die letzten Tische noch gar nichts hatten. Dort kam die Suppe dann kalt an. Am Buffett schnauzt mich der Caterer dann (zur Begrüßung) an, warum wir denn eigene Teller (aus Ton) hätten, er habe doch extra welche mitgeschleppt. Komisch, hatten ihm 3 mal gesagt, dass wir das so machen.