Persönliche Geschichten zu erzählen gehört nicht unbedingt zu meinen Stärken. Oft fange ich irgendwo in der Mitte an, nehme kurz vor Schluss doch noch die Pointe vorweg und fange zufällig an zu relativieren. Eigentlich nerve ich mich selbst beim Erzählen, während ich genau weiß, dass mir das Hin und Her bei meinem Gegenüber wahrscheinlich gar nicht auffallen würde. Was ich wiederum nicht ertragen kann, ist wenn meine engste Freundin oder jüngste Bekanntschaft sich nach zwei bis vier Sätzen Wochenende-Recap von einem Ich zu Man verwandelt. Meistens passiert das, wenn die Storys nicht mehr durchweg positiv und rosarot sind.