Von dieser Gefahr weiß auch Aktivistin Daniele Duarte sehr gut Bescheid. In der 16-minütigen Folge zeigt sie uns, wie sie als schwarze Lesbe ständig mit den veralteten Institutionen ihres Landes in Konflikt gerät. Abtreibung ist zum Beispiel in Brasilien, einem tief christlichen Land, illegal. Nur wohlhabende Frauen können sich die teuren und illegalen, aber sicheren Abtreibunge n in den Kliniken leisten, erklärt Duarte. Für arme Frauen ist eine gute Gesundheitsvorsorge eigentlich nicht bezahlbar. Und wenn du arm und schwarz bist, sehen deine Karten sogar noch schlechter aus. „Wir wissen, dass vor allem schwarze Frauen kaum Rechte in diesem Land haben“, meint Duarte.