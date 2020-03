Fundamental : Les dangers que courent les femmes noires au Brésil

Après la mort de Franco, les femmes brésiliennes sont descendues dans la rue pour réclamer leurs droits, mais aussi pour se mobiliser contre une figure politique raciste et misogyne qui se profilait dans leur pays. Lorsque le documentaire a été tourné, le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro se présentait à la présidence du Brésil et ses ressemblances avec Donald Trump sont frappantes. Alors qu'il faisait campagne pour la présidence, Bolsonaro a tenu des propos tels que : “Je ne te violerais jamais parce que tu n'en es pas digne”. Et une vidéo dans le documentaire le montre en train de dire à une femme : “Je vais te donner une bonne raclée.” Duarte a qualifié la campagne de Bolsonaro de “machiste, homophobe et raciste”. Il a été élu en octobre 2018. “Quand une personne comme ça devient gagne en popularité, elle permet à d'autres personnes d'entraver le droit de ceux et celles qui sont différents”, estime Duarte. La présidence de Bolsonaro a laissé les militants sous le choc. “Voir la fermeture de services essentiels et les changements dans la législation destinée à la population — en particulier aux femmes et aux Noirs — nous a fait sombrer dans le désespoir. Mais cela a parallèlement créé une occasion de joindre nos efforts dans différents domaines", explique Xavier Refinery29.