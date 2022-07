Ces photos évoquent l’amour et la domination féminine

L'intérêt de Liao pour la façon dont les relations sont présentées au monde extérieur découle de son enfance à Shanghai et de son sentiment de rupture avec la vision traditionnelle du couple. "En Chine, les femmes sont censées se marier avant l'âge de 30 ans, explique-t-elle, sinon elles sont considérées comme des vieilles filles. Les gens pensent que le bonheur d'une femme dépend de son mariage avec un homme plus riche et plus âgé. Plus jeune, moi aussi, on m'a toujours dit que je devais trouver un homme plus âgé et fiable. Même si je n'ai jamais voulu ce type de "mariage heureux", je n'envisageais pas non plus de me mettre en couple avec un homme plus jeune. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à sortir avec Moro que mon point de vue a changé." Liao a alors commencé à envisager d'autres dynamiques pour les couples homme-femme, et la photographie est devenue pour elle un moyen de voir ce qui se passe lorsque les rôles d'un homme et d'une femme sont inversés ou partagés.