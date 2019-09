Der neue Dating-Trend „Mosting” hört sich netter an, als er ist

Wer 2019 single ist, sollte vor Dates am besten Vokabeln pauken, denn heute ist alles anders als vor der Digitalisierung. „ Ghosting“, „Orbiting“ und „Cushioning“ sind nur drei Begriffe, die man kennen sollte, und die Liste wird immer länger. Neueste Addition: „Mosting“. Hört sich erstmal ganz nett an oder? You da most (du bist der*die Beste) und ähnliche umgangssprachliche Kommentare schreiben Kids einander schließlich in den Sozialen Medien heutzutage unter die Instagram-Posts, um ihre tiefe Zuneigung zueinander auszudrücken. Doch bei Tinder, Lovoo & Co. bedeutet das eher das Gegenteil.