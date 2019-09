Gemeinsam mit Allison Rapson und Kassidy Brown, den Gründerinnen des Medienunternehmens We Are the XX, hat Refinery29 eine Dokumentarreihe produziert, die das Leben von Frauen auf der ganzen Welt erforscht. „A Woman’s Place“ zeigt die ermutigenden Geschichten von Frauenrechtsaktivistinnen, die sich in ihrer Heimat für echte Veränderungen einsetzen. Diese Geschichte basiert auf den Gesprächen, die Rapson und Brown geführt haben, und auf der Berichterstattung von Refinery29 in New York.